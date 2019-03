Inps, salta l'accordo sui nuovi vertici. Nori: non disponibile come sub commissario

Mauro Nori, candidato dalla Lega ad assumere il ruolo di sub commissario all'Inps al fianco di Pasquale Tridico, indicato come commissario dai 5 stelle, ha deciso di farsi da parte. Lo rende noto lo stesso Nori.



«Ringrazio - afferma - tutte le persone che mi hanno manifestato la loro fiducia ma non sono disponibile ad assumere alcun incarico all' Inps. Auguro che l'Istituto riesca a superare brillantemente un periodo particolarmente difficile della sua lunga storia».



Tridico è stato indicato come commissiario dai 5 stelle ed è destinato poi a sostituire Tito Boeri alla presidenza dell'istituto.







