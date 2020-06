InfoCamere, via libera al bilancio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera dall'Assemblea degli azionisti dial bilancio relativo all’esercizio 2019 che si è chiuso con un valore della produzione di 109,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 96,9 milioni del 2018 (anche per effetto della fusione per incorporazione della società DigiCamere Scarl che operava in Lombardia) e un risultato netto positivo di 106 mila euro. La medesima assemblea ha anche preso atto del bilancio consolidato e del bilancio di sostenibilità, anch’essi riferiti all’anno 2019."La trasformazione digitale vede lee la loro società consortile al centro dello snodo fondamentale tra Imprese e Pubblica amministrazione” ha commentato il Presidente,. “Anche nel 2019ha interpretato il proprio ruolo di facilitatore e semplificatore di questo rapporto, mantenendo elevata la qualità dei propri servizi e sviluppandone di nuovi per sostenere l’azione dei propri soci. Per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo investito sulla leva della sostenibilità, dell’efficienza e del valore delle persone, migliorando la vivibilità delle nostre sedi e promuovendo l’adozione diffusa del lavoro agile. Anche grazie a questa visione di sviluppo siamo stati in grado di affrontare con successo l’emergenza sanitaria, consentendo in brevissimo tempo sia alle Camere di Commercio che alla società stessa di attrezzarsi per garantire alle imprese la continuità dei servizi digitali".ll 2019 ha visto la realizzazione di un numero rilevante d’iniziative ed il perseguimento di alcuni risultati particolarmente significativi tra cui: - il sostegno al processo di digitalizzazione delle Camere di Commercio italiane; - la diffusione presso le imprese di servizi digitali quali il cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it ormai utilizzato da oltre 650mila imprese per accedere senza oneri ai propri documenti ufficiali depositati nel Registro delle Imprese; - le iniziative per l’innovazione dei servizi e l’analisi evoluta del dato, focalizzate nell’applicazione di modelli analitici e predittivi, per fornire alle imprese una nuova prospettiva di performance delle loro attività rispetto a diversi ecosistemi di benchmarking e parametri economici di riferimento; - la crescita rilevante della base di utenti delle banche dati camerali, sia nel segmento degli utenti diretti sia in quello degli operatori dell’informazione; - il prosieguo del programma pluriennale per il potenziamento e miglioramento di tutto l’iter della pratica del Registro Imprese; - il completamento di numerose iniziative per la razionalizzazione e innovazione del Data Center, il “motore” delle attività di InfoCamere, oggi tra i più tecnologicamente avanzati nel panorama della Pubblica Amministrazione.