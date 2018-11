Inail: in aumento le denunce con esito mortale

Aumentano le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale che sono state presentate all'Inail nei primi dieci mesi di quest'anno. Ammontano a 945,81 in crescita del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento dei casi mortali è legato solamente alla componente maschile ed è determinato soprattutto dall'elevato numero di decessi avvenuti nell'agosto scorso, alcuni di questi "plurimi" ossia che hanno causato la morte di due o più lavoratori.



Sono aumentate anche le denunce di infortuni presentate tra gennaio e ottobre che non hanno avuto esito mortale: sono state 534.605 e hanno segnato un incremento dello 0,2%. Per quanto riguarda, invece, le patologie di origine professionale denunciate sono state 49.760 con un aumento dell'1,9%.





