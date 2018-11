In arrivo a Torino 1.500 leader per dire sì alla TAV

(Teleborsa) - Riunire a Torino fino a 1.500 imprenditori per dire sì alla TAV. Sarebbe questo l'obiettivo di Confindustria, che per il prossimo 3 dicembre ha convocato nel capoluogo piemontese il proprio Consiglio Generale. Saranno presenti i Presidenti delle associazioni territoriali e di categoria dell'intera Penisola, ma da Viale dell'Astronomia si punta a richiamare il maggior numero possibile di imprenditori, associazioni e cooperative.



L'occasione sarà quella di protestare contro lo stop ai cantieri dell'alta velocità e chiedere il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture.



Il Consiglio Generale "allargato" si terrà nelle ex Officine OGR.