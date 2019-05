IMA, sottoscritto accordo per acquisizione maggioranza ATOP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IMA acquisisce la maggioranza di ATOP da Charme. L'azienda attiva nel settore delle macchine e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici per il settore automotive, ed in particolare per la, ha sottoscritto un accordo con(società di gestione pan-europea dei Fondi Charme) e con i fondatori della società per l'acquisto del 63% diAttraverso questo accordo IMA raggiunge una partecipazione complessiva pari a circa l'84%. Contestualmente i fondatori ed il Presidente Amedeo Felisa riacquisteranno circa il 6%.Nel commentare l'operazione, Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: "La crescita e l'evoluzione di IMA nei mercati del futuro continua. Il nostro posizionamento da leader in mercati rilevanti come il farmaceutico e l'alimentare, abbinato ad una solida presenza nel mondo del tabacco al servizio delle innovazioni per il fumo a minor impatto, oggi si arricchisce grazie alla credibile entrata di IMA nel segmento strategico dell'E-mobility. La E-mobility è infatti oggi uno dei mercati a più alta espansione a livello mondiale caratterizzato da un potenziale di sviluppo a lungo termine ancora maggiore. Nel 2030 è prevista la produzione di oltre 50 milioni di auto elettriche o ibride e, considerato che ogni auto elettrica monta da uno a tre motori, il mercato dell'automazione industriale applicata alla E-mobility è atteso crescere a tassi record nel medio ma anche nel lungo periodo".