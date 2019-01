Huawei, nuova indagine degli inquirenti USA su violazione brevetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -starebbero lavorando adsul gigante cinese della telefoniacon l'obiettivo diai partner commerciali degli Stati Uniti. E' quanto anticipa il Wall Street Journal citando fonti anonime.L'indagine sarebbe stata stimolata, fra la'ltro, dal. Quest'ultima infatti avevautilizzato per testare i telefoni cellulari., che ha rifiutato di fare commenti su questa nuova indagine, ha precisato con una nota che"a seguito di un verdetto della giuria che non ha riscontrato alcun danno, arricchimento senza causa o condotta ostinata e malevola" per l'accusa mossa dalla controparte.Al di là delle questioni fra le due compagnie, però,fatti sinora dai governi statunitense e cineseche ha scosso i mercati finanziari in tutto il mondo. Il furto della proprietà intellettuale è proprio uno dei problemi al centro della disputa tra le due superpotenze economiche e Huawei è già stata messa sotto pressione dal governo statunitense su altri fronti.Proprio a questo riguardo, ilha detto oggi agli USA dche ha portato il Congresso ad approvare una compagnie cinesi che violino norme statunitensi e siano sospettate di spionaggio.