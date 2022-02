Giovedì 24 Febbraio 2022, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 10:59

L'attacco sferratto dalla Russia all'Ucraina nella notte spaventa anche i mercati finanziari di tutto il mondo. Le Borse europee stamani sono tutte in pesante ribasso. Milano, in linea con le altre piazze, perde quasi il 4%. Le vendite sono generalizzate, con gli indici settoriali dei titoli finanziari (-3%) e tecnologici (-3%) che registrano i cali più consistenti. A Mosca la Borsa sprofonda. L'indice Moex cede il 24% dopo essere arrivato a perdere il 50% prima di una sospensione delle contrattazioni per cercare di frenare l'ondata di vendite.

Guerra Ucraina-Russia: borse a picco, prezzo gas e petrolio alle stelle, oro ai massimi da oltre un anno

L'IMPENNATA DELLE MATERIE PRIME

Ma la guerra in Europa infiamma anche i prezzi dell'energia e soprattutto delle materie prime, con il rischio di dare una ulteriore sponta ai prezzi, già surriscaldati negli ultimi mesi. Il petrolio oggi balza del 6%, con quello europeo (Brent), che sfonda quota 100 dollari al barile fino a oltre 103 e quello americano (Wti) che supera quota 97. Vola il gas, in rialzo del 25% a 111 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam. Corrono poi anche i prezzi delle derrate alimentari, con il mais e il frumento in rialzo di oltre il 5%. Poco mosso invece lo spread fra i titoli decennali italini e quelli tedeschi. Il differenziale è poco mosso a quota 172, mentre il rendimento del Btp si attesta all'1,89%.

PERCHE' SALE IL PREZZO DELL'ORO

Ma è anche sull'oro che si concentra l'interesse degli investitori. La fuga dagli asset più a rischio, come le azioni, spinge le attività da sempre considerate dei beni rifugio in tempi di crisi. Il metallo giallo oggi avanza ancora salendo ai massimi da oltre un anno. Le quotazioni oggi crescono di un ulteriore 1% a 1.928 dollari l'oncia, picco dal novembre 2020. Da inizio anno l'oro ha guadagnato oltre il 6%.

ANCHE LE BORSE ASIATICHE IN CALO

In discesa oggi anche le Borse asiatiche, con Tokyo che ha chiuso in calo dell'1,8%, Sydney del 3%, Seul del 2,6%, Shanghai dell'1,7%, Shenzhen del 2,4% e Hong Kong del 3%.