Google, volano gli utili ma il fatturato cresce meno

Utili record anche per Alphabet, la holding che controlla il motore di ricerca Google, che ha registrato profitti per 9,19 miliardi, pari a 13,06 dollari per azione, inferiori ai 10,41 dollari di EPS stimati, segnando un +37% rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente.



L'attenzione è però rivolta ai ricavi, che sono cresciuti del 21%, meno del +24% segnato l'anno precedente, toccando 33,7 miliardi a fronte degli oltre 34 miliardi stimati. Alphabet continua a nutrirsi di pubblicità, che genera ricavi per quasi 29 miliardi, in crescita del 20%.



