Giochi: SKs365 nomina il nuovo organismo di vigilanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SKs365 conferma il suo costante impegno nel garantire legalità, responsabilità e rispetto delle normesull'antiriciclaggio, al fine di assicurare ai consumatori un ambiente di gioco sicuro e trasparente e rafforza la sua struttura Legal, Compliance e Aml con l'adozione di un modello organizzativo all'avanguardia ai sensi della legge 231/2001. Comporranno il nuovo organismo di vigilanza quattro professionisti con comprovata esperienza nel settore legale, accademico e militare: Antonio Conte, Massimo Ignesti, Stefano Mele e Ranieri Razzante.Il team si muoverà di concerto con il dipartimento Legal & Compliance della società, con attività autonoma di controllo e sorveglianza dell'operato aziendale all'interno e verso l'esterno. SKs365, operatore internazionale leader in Italia nel settore gaming e betting grazie al brand Planetwin365, ha accuratamente selezionato i membri dell'organismo di vigilanza. Quattro profili con specializzazioni e competenze diverse, ma tutti funzionali all'operatività dell'Organismodi Vigilanza di SKs365 che, oltre i consueti compiti di controllo e verifica, si concentrerà particolarmente sulla sicurezza delle reti informatiche e dei flussi finanziari, sulla gestione integrata del rischio aziendale e su attività di prevenzione in materia di antiriciclaggio o potenziali illeciti all'interno di un settore, come quello del gioco, costantemente esposto al rischio di infiltrazioni criminose.