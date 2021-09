Giglio.com, forte aumento dei ricavi in 1° semestre 2021. Negativo l'EBITDA

Venerdì 24 Settembre 2021, 16:45

(Teleborsa) - Il CdA di Giglio.com - società quotata da luglio 2021 su AIM Italia e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca - ha approvato i risultati del primo semestre 2021. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati pari a 15,2 milioni di euro, in crescita del 60% rispetto ai 9,5 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2020 e raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019. L'EBITDA è stato negativo per 1,3 milioni di euro (in pareggio al 30 giugno 2020), "frutto dei maggiori costi di trasporto e logistica legati alla forte accelerazione che la società ha voluto imprimere all'espansione internazionale", viene sottolineato nella nota sui conti. Il risultato netto è stato pari a -1,8 milioni di euro (-0,3 milioni di euro un anno fa).

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 è pari complessivamente a 0,8 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. Il risultato - spiega Giglio.com - è dovuto "all'andamento economico del primo semestre 2021 che sconta la stagionalità del business, tipicamente spostata verso il secondo semestre", durante il quale sono presenti Black Friday, Natale e altri appuntamenti di shopping importanti.

"Grazie a un incremento dei ricavi del +60%, siamo stati in grado di registrare la più forte crescita semestrale della nostra storia, raddoppiando addirittura il volume del business rispetto al 2019 - ha commentato Giuseppe Giglio, presidente e AD - Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che il nostro team sta portando avanti sui mercati internazionali e del contributo che questi stanno dando al conseguimento dei risultati a fronte dei rilevanti investimenti che stiamo implementando. Questo ci permette di consolidare il nostro posizionamento come luxury fashion destination e di guardare con grande ottimismo al futuro."

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)