Germania, allarme Bundesbank: meno crescita nel prossimo biennio

(Teleborsa) - La Bundesbank ha rivisto al ribasso le stime di crescita della Germania per l'anno in corso e il prossimo. Secondo la banca centrale l'economia tedesca crescerà solo dell'1,5% nel 2018, in forte frenata rispetto al +2% previsto sei mesi fa. Per il 2019 e il 2020, l'istituto guidato da Jens Weidmann stima una espansione dell'1,6% contro il +1,9% pronosticato a giugno.



Dazi, debolezza del settore auto, incertezze intorno alla Brexit e scontro Italia-Bruxelles, sono tra i fattori che rischiano di affannare la crescita della prima economia europea.