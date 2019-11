Formazione, al via il programma Generation di McKinsey

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via le prossime classi di formazione di Generation, iniziativa lanciata da McKinsey. I corsi saranno a Roma, Milano, Napoli e Venezia e serviranno per la formazione di sviluppatori Java/SQL, addetti alle vendite in ambito retail e operatori per il settore dell’ospitalità e della ristorazione. Generation è l’iniziativa non profit avviata nel 2015 a livello globale da McKinsey & Company per contribuire a ridurre il fenomeno della disoccupazione giovanile, colmando il divario tra domanda e offerta di lavoro con una metodologia specifica che parte dalle esigenze delle aziende per identificare i gap formativi. I corsi sono rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la partecipazione è gratuita. Di seguito il programma e i corsi offerti. Per candidarsi https://italy.generation.org/​ Le principali competenze tecniche acquisite a fine corso saranno programmazione in linguaggio Java e produzione database Sql per lo sviluppo di soluzioni front-end e back-end, analisi e design di modelli Uml (Unified Modeling Language), soluzioni android per mobile. La durata del corso è di 12 settimane, articolate in otto ore al giorno dal lunedì al venerdì. Classi in partenza: Roma e Napoli il 25 novembre e Milano il 2 dicembre.Il percorso di formazione è finalizzato alla preparazione di addetti alle vendite in ambito retail (ad esempio: elettronica di consumo, abbigliamento, accessoristica, calzature, sport). Le principali competenza tecniche acquisiste a fine corso saranno: cross-selling, up-selling, accoglienza del cliente, gestione delle richieste, utilizzo degli strumenti di lavoro tra cui cassa e sistemi di pagamento. La durata è di tre settimane per sei ore al giorno dal lunedì al venerdì. Classi in partenza: Milano il 18 novembre, Roma e Venezia il 25 novembre, Napoli il 20 gennaio.Il percorso prepara all'acquisizione di competenze tecniche come il servizio di sala, il servizio bar, la gestione delle restrizioni alimentari e degli allergeni, l'attenzione all’esperienza del cliente e la gestione del tempo. La durata è di quattro settimane per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì. Le classi in partenza: Milano il 18 novembre, Roma e Napoli il 25 novembre.La selezione dei partecipanti avviene sulla base delle attitudini, del potenziale e della motivazione dei candidati ed è dunque aperta sia a giovani laureati sia a diplomati, a prescindere dalle materie di studio e dalle specializzazioni. I candidati selezionati verranno inseriti in un percorso finalizzato ad acquisire tutte le competenze tecniche, comportamentali e motivazionali necessarie per svolgere le attività oggetto del percorso.I corsi seguono la formula del «bootcamp», che predilige attività esperienziali, giochi di ruolo e laboratori, con l’obiettivo di far sperimentare ai ragazzi ciò che realizzeranno in seguito nel mondo del lavoro. La formazione prevede inoltre sessioni specifiche volte a favorire l’occupabilità dei candidati: preparazione dei curriculum e delle lettere di presentazione, simulazione dei colloqui di lavoro.In Italia, Generation opera da ottobre 2018 attraverso una fondazione non profit costituita da McKinsey: da allora sono stati formati oltre 400 giovani e l’80% dei partecipanti ha ottenuto un contratto di lavoro e ha iniziato a lavorare entro quattro settimane dal completamento del corso. I programmi di formazione di Generation, anche attraverso le partnership con Intesa Sanpaolo e Google.org, hanno l’obiettivo di formare e accompagnare nel mondo del lavoro 7.500 ragazzi entro i prossimi 3 anni.