Generali, in borsa cresce del 4,8% a seguito dell'ok Ivass a Delfin di oltrepassare il 10%

Lunedì 3 Luglio 2023, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 12:47







Scatto in Borsa delle Generali del 4,32% in apertura di seduta attestandosi a metà mattinata a 4,8% a seguito del via libera dell'Ivass, l'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni, a Delfin, holding degli eredi Del Vecchio, a salire oltre il 10% nel capitale del Leone di Trieste. Nella sua richiesta all'Ivass di oltrepassare il tetto del 10% fino al 20%, la Delfin ha spiegato di voler essere azionista di lungo periodo, riferiscono differenti fonti finanziarie, secondo cui alla richiesta, scattata per motivi 'tecnici' legati al superamento della soglia dopo il riacquisto di azioni proprie Generali, hanno fatto seguito una serie di scambi, anche cartolari, con l'autorità di vigilanza delle assicurazioni. Piazza Affari anche per lo stato di salute delle Generali ha una buona intonazione e l'indice Ftse Mib sale dello 0,89%.