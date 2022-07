Il cda delle Generali coopta Marsaglia come amministratore indipendente

Il cda delle Assicurazioni Generali ha nominato a maggioranza la cooptazione in cda di Stefano Marsaglia al posto di Francesco Gaetano Caltagirone che si era dimesso a fine maggio. Forzando il dettato dello statuto - che in caso di sostituzione di un consigliere impone il rispetto dell'ordine di voto da parte dell'assemblea - e corroborati da pareri del tutto arbitrari, i membri della cda eletti nella lista Mediobanca hanno ritenuto, con il voto contrario dei consiglieri di minoranza Marina Brogi e Flavio Cattaneo (lista Caltagirone), che l’ex manager del Leone Luciano Cirinà sia privo dei requisiti per la nomina. Il consiglio ha perciò messo in votazione le candidature di Alberto Cribiore, Maria Varsellona, Paola Schwizer e Andrea Scrosati per ciascuna delle quali si è registrato il voto favorevole della maggioranza del cda. Questi candidati avevano però condizionato la loro accettazione a un voto unanime e la nomina non si è quindi perfezionata. Il consiglio ha così proceduto, sempre a maggioranza e sempre con il voto contrario dei consiglieri Brogi e Cattaneo, alla nomina di Stefano Marsaglia in qualità di amministratore indipendente. Marsaglia, 67 anni, nato a Torino, ha esperienza nell’investment banking con ruoli di responsabilità in Rothschild, Barclays e Mediobanca. È attualmente ceo di Azzurra Capital, società di private equity, ed è membro dell’advisory board di Afiniti, multinazionale attiva nel campo dell’intelligenza artificiale.