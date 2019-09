Gavio compra 437 Km di autostrade in Brasile

EcoRodovias Infraestructura e Logistica, tra i principali operatori autostradali del Brasile, co-controllata da Astm-Sias del gruppo Gavio, si è aggiudicata la gara per la gestione dei tratti delle autostrade "BR-364/GO" e "BR-365/MG" in Brasile.



Il sistema autostradale BR-364 / BR-365 si sviluppa per una lunghezza di 437 km dalla città di Jatai alla città di Uberlandia, collegando gli Stati di Goiàs e di Minas Gerais. La gara è stata promossa dalla Agenzia Nazionale dei Trasporti Terrestri del Brasile.



Nel corso del 2018 Ecorodovias aveva già esteso il proprio network autostradale di 850 km, attraverso l'acquisizione della concessionaria 'Rodovias Minas Gerais' (MGO) e l'aggiudicazione delle gare per le autostrade 'Rodoanel Norte' a San Paolo e 'BR-135 MG' in Minas Gerais. Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA