Francia, Le Maire: "Obiettivo crescita 6% a livelli pre-Covid per fine 2021"

1 Minuto di Lettura

Lunedì 23 Agosto 2021, 11:00







(Teleborsa) - Il Ministro delle finanze francese Bruno Le Maire assicura che l'economia francese "sta andando bene", grazie ad un aumento dei consumi ed a dispetto delle restrizioni ancora in vigore per contrastare la pandemia.



Il Ministro, parlando ai microfoni di France 2, ha detto che l'obiettivo è riportare l'economia francese ai livelli pre-Covid entro la fine del 2021 e che per quest'anno il governo mantiene un obiettivo di crescita del 6%.