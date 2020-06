Fmi taglia le stime del Pil dell'Italia: «Nel 2020 -12,7%. Virus colpo catastrofico per il lavoro»

Pil nel 2020, secondo la stima del Fondo monetario internazionale, con il Coronavirus che è stato un colpo catastrofico per mercato del lavoro. Il deficit italiano per il 2020, dunque dovrebbe aumentare al 12,8% del prodotto interno lordo. È quanto sostiene il Fondo monetario internazionale nell'aggiornamento del World Economic Outlook. Ad aprile, il Fondo aveva previsto un rapporto deficit/Pil pari all'8,3%. Il Fondo prevede che il debito pubblico come percentuale del Pil dovrebbe dunque salire al 166,1% quest'anno (+10,6% rispetto alle previsioni di aprile) . Il rapporto deficit/Pil dovrebbe assestarsi al 7,0% nel 2021 (-3,5% rispetto ad aprile) portando a un miglioramento del rapporto tra debito pubblico e Pil che scende al 161,9%.



Fmi: con pandemia nel 2020 per Italia debito al 166,1%. Per via delle ripercussioni del lockdown e degli interventi per attenuare gli effetti della pandemia nel 2020 il debito e il deficit dei conti pubblici italiani balzeranno dal 134,8% del 2019 al 166,1% del pil per poi scendere leggermente al 161,9% nel 2021. Sono le nuove stime dell'Fmi nel World Economic Outlook che vede il deficit al 12,7% del pil quest'anno (in netto peggioramento rispetto all'8,3% della stima di aprile) per attestarsi al 7,0% nel 2021 (valore doppio rispetto ad aprile). Ma il peggioramento riguarda tutti i paesi dell'Eurozona, dalla Francia che quest'anno balzerà al 125,7% del Pil, alla Spagna (123,8%) e alla Germania dovre crescerà di 16 punti sul 2019 ma mantenendosi al 77,2%. Fra 30 e 32 punti di aumento del rapporto debito/Pil anche per Stati Uniti (dove arriverà al 141,4%) e Giappone, dove balzerà al 268%.

La crisi innescata dal coronavirus è un colpo «catastrofico» sul mercato del lavoro mondiale. Lo afferma il Fmi, sottolineando che «alcuni paesi (soprattutto l'Europa) sono riusciti a contenere le ricadute con efficaci piani di breve termine». Il Fondo quindi cita i dati dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro: il calo delle ore lavorate nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2019 equivale alla perdita di 130 milioni di posti di lavoro. Il calo del secondo trimestre equivale a 300 milioni di posti.