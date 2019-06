Aeroporto Fiumicino miglior scalo d'Europa per il secondo anno consecutivo

Ultimo aggiornamento: 16:32

L', gestito da Aeroporti di Roma (società del Gruppo Atlantia), si aggiudica il riconoscimento diper il. Un raddoppio che non si era mai verificato primaE' il risultato della classifica ufficiale di, l'associazione istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo. Il titolo di, nella categoria degli aeroporti con oltre 25 milioni di passeggeri, è stata attribuita allo scalo della Capitale da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della, di, della Conferenza europea dell'aviazione civile () e della) – ad attribuire a Fiumicino il riconoscimento .Ad incoronare l'Aeroporto èerogati ai passeggeri, ottenuti grazie agli effetti della "cura Atlantia" avviata circa cinque anni fa, quando lo scalo era agli ultimi posti per qualità. Fra gli elementi distintivi anchee la, come nel caso degli e-gates, che coniugandosi con l'efficienza operativa, si traducono in un. I giudici sono rimasti colpiti dall'efficienza dei terminal e dalla forte attenzione dello scalo per la, per la stretta, per il monitoraggio continuo delle prestazioni e i chiari obiettivi ambientali."Siamo orgogliosi di questo rinnovato primato frutto dell'impegno quotidiano e appassionato dei nostri collaboratori e di tutti i nostri partners, da Enac a Enav, alla polizia di frontiera e all'hub carrier Alitalia, per citarne solo alcuni", ha commentato l'Amministratore delegato del gruppo Atlantia. "Siamo determinati - ha aggiunto - a rendere l'aeroporto sempre migliore per aiutare le compagnie aeree che vi operano ad essere sempre più competitive, nell'affrontare le crescenti sfide globali"., la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, che ha. Tra le motivazioni ancora una volta il forte orientamento del gestore aeroportuale a garantire il comfort al passeggero e l'eccellenza nelle operazioni.L', ha commentato a Teleborsa l'aggiudicazione di questo importante riconoscimento:"È un premio che mette la sintesi a tante cose che abbiamo fatto, perché noi avevamo ricevuto il premio qualche mese fa per la migliore qualità d'Europa, abbiamo ricevuto le 4 stelle sky tracks e, ieri, quello di miglior grande aeroporto d'Europa dato dall'ACI, che è l'organizzazione che di fatto riunisce tutti gli aeroporti del mondo"."È une una- ha aggiunto de Carolis - il risultato dche sono lache lavora ogni giorno. Siamo stati menzionati per aver conciliato molto bene, con il fatto di mettere il, con una grandee un continuoe ".