Fisco, Agenzia Entrate rivede al ribasso interessi per ruoli pagati in ritardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -gli importi relativi alle cartelle di pagamento. Un provvedimento del direttore dell'porta infatti dal 3,01% - stabilito dal precedente provvedimento del 10 maggio 2018 -per gli interessi di mora dovuti in caso didi pagamentodalla notifica. Il nuovo tasso d`interesse si applica a partire dal 1 luglio 2019.Chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora. Secondo quanto prevede l'articolo 30 del Dpr numero 602/1973, gli- esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi - e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.Lavieneon un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d`Italia.