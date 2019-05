© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovo importante varo per Fincantieri, che. Sabato scorso, 25 maggio 2019, è stata varata alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente di Fincantierie dall'Amministratore Delegato, presso il cantiere di Castellammare di Stabia, la nave "Trieste", concepita, fin dalla fase preliminare del progetto, per essere uno strumento flessibile, multi-purpose by design, modulare, e a basso impatto ambientale. Si tratta di un'unità di tipo LHD (Landing Helicopter Dock) per le sue capacità d'impiego di aeromobili e mezzi anfibi, grazie alla disponibilità di un ponte di volo e un bacino allagabile interno alla nave.L'unità rientra nel programma per la tutela della capacità marittima della difesa avviato nel maggio 2015 su decisione di Governo e Parlamento e con i suoi 214 metri di lunghezza è la più grande nave militare italiana costruita nel dopoguerra.