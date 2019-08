La Fed sfida le banche: presto un nuovo sistema di pagamentI per trasferimenti di denaro in tempo reale

La Fed si prepara a sfidare le banche. La banca centrale americana sta lavorando a un più veloce sistema di pagamenti per il trasferimento di denaro, offrendo di fatto un'opzione pubblica a fianco della rete a tempo reale messa a punto dalle maggiori banche. L'iniziativa della Fed punta a ridurre i tempi fra il deposito dei fondi e la loro disponibilità per essere usati. Le grandi banche da tempo criticano l'iniziativa ma senza successo, visto che la Fed ha deciso di procedere. Il loro timore è che la discesa in campo della Fed aumenti la concorrenza. Il nuovo sistema, chiamato FedNow, dovrebbe essere disponibile nel 2023 o 2024. © RIPRODUZIONE RISERVATA