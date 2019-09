Fca, investirà un milione di euro nello stabilimento di Pomigliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti in arrivo per lo stabilimento di Pomigliano. Fca destinerà quasi un miliardo di euro per la produzione del suv Alfa Tonale e della Panda Ibrida. Lo rende noto la Uilm dopo l'incontrotra i sindacati e l'azienda al ministero del Lavoro per discutere del rinnovo per dodici mesi dell'ammortizzatore sociale.L'investimento annunciato interesserà tutte le aree e i reparti dello stabilimento dalla divisione revamping al nuovo reparto montaggio attualmente in disuso. Il tutto accompagnato da un progetto formativo per i lavoratori.«Il nuovo modello Alfa Romeo che fa ritorno a Pomigliano dopo 10 anni e il prosieguo della produzione della Panda anche in versione mild- Ibrida nel 2020 getta tutti i presupposti per il rilancio definitivo del sito Partenopeo che oggi impiega circa 4500 addetti. Un investimento di 1 miliardo già iniziato ad agosto con l'installazione di robot di nuova generazione per la verniciatura. Adesso è fondamentale dare gambe anche agli altri investimenti previsti dal piano industriale presentato a Balocco e poi a Mirafiori per dare rilancio anche ad altri siti italiani partendo da Cassino, Mirafiori e Modena», commenta Marco Bentivogli della Fim Cisl.