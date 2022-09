Europa tonica. Piazza Affari non si allinea appesantita da utilities

(Teleborsa) -. Gli investitori sono sempre preoccupati per le incertezze sul futuro dell'economia globale e le conseguenze delle politiche monetarie delle principali banche centrali per fronteggiare l'inflazione. La crisi energetica è tornata al centro dell'attenzione dopo che tre linee offshore del, che corre sotto al Mar Baltico, hanno subito danni "senza precedenti" in un solo giorno.A Piazza Affari, che sono di gran lunga il settore più colpito dalle vendite negli scambi odierni. Gli investitori prezzano le incertezze che incombono sul settore energetico, che dovrà confrontarsi con le future scelte del governo, con le misure in corso di approvazione a livello europeo e con la crisi energetica invernale.Sul FTSE MIB spicca Nexi, che si aspetta undi 2,8 miliardi di euro entro il 2025, che sarà usato per riduzione del debito, accordi di fusioni e acquisizioni o restituzioni con buyback e dividendi. Sul, l'AD Paolo Bertoluzzo ha detto che "al momento non penso che faremo grandi cose: continueremo a esplorare le opportunità, ma soprattutto vogliamo davvero realizzare questo piano, siamo contenti di questo piano e vogliamo implementarlo con tutte le energie possibili".Sul, l'Istat ha rilevato una diminuzione congiunturale per esportazioni (-7%) e importazioni (-3,6%) su base mensile nel mese di agosto. Sale più delle attese la massa monetaria M3 nell'Eurozona nello stesso mese.In una giornata in cui i rendimenti dei Titoli di Stato europei indietreggiano, i, facendo aumentare lo spread. Gli analisti continuano però a non parlare di rischio Italia e si dicono in attesa di conoscere le prime mosse del nuovo governo. "Se nelle prossime settimane idi quest'anno saranno positivi, la necessità di un approccio cooperativo alla sicurezza energetica dell'Unione, che favorirà l'agenda nazionalistica italiana, e di una posizione unitaria nei confronti dell'aggressione russa (più Polonia che Ungheria), a nostro avviso implicherà che gli spread e i rendimenti dovrebbero restringersi fino alla fine dell'anno con nuove emissioni negative", commenta Kaspar Hense, Senior Portfolio Manager, BlueBay Asset Management.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,18%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,6%), che raggiunge 77,93 dollari per barile.Torna a salire lo spread, attestandosi a +246 punti base, con un aumento di 9 punti base, con il rendimento delpari al 4,52%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,63%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,73%., il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.242 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.043 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,3%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,11%).di Piazza Affari, in primo piano Nexi, che mostra un forte aumento del 4,47%.Decolla STMicroelectronics, con un importante progresso del 3,46%.In evidenza Telecom Italia, che mostra un forte incremento del 3,03%.Svetta Ferrari che segna un importante progresso del 2,06%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Terna, che continua la seduta con -3,57%.Pessima performance per Fineco, che registra un ribasso del 2,50%.In rosso Enel, che evidenzia un deciso ribasso del 2,48%.Sessione nera per Hera, che lascia sul tappeto una perdita del 2,18%.Al Top tra le azioni italiane a, Sanlorenzo (+3,22%), Industrie De Nora (+2,85%), Saras (+2,30%) e Brunello Cucinelli (+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Antares Vision, che continua la seduta con -4,91%.In perdita Juventus, che scende del 3,17%.Pesante ERG, che segna una discesa di ben -3,13 punti percentuali.Seduta negativa per Wiit, che scende del 3,01%.Tra lepiù importanti:10:00: M3, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 17%; preced. 18,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104,5 punti; preced. 103,2 punti).