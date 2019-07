EssilorLuxottica valuta Opa su Grandvision

(Teleborsa) - Secondo indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, il quale cita fonti vicine alla situazione, EssilorLuxottica starebbe valutando un'Opa su Grandvision , il marchio olandese di ottica che conta oltre 7mila punti vendita in 40 Paesi. La trattativa, sempre secondo l'agenzia americana, sarebbe ancora in una fase iniziale. A farsi avanti nel confermare la notizia la Hal Holding che ha reso noto di avere in corso discussioni per la cessione della sua partecipazione partecipazione del 76,72% in GrandVision, proprio alla multinazionale italo-francese..



Nonostante le trattative siano ancora in stato di avanzamento, le prime ripercussioni nei mercati si fanno già sentire.

Alla Borsa di Amsterdam il titolo Grandvision ha chiuso con un balzo dell'8,8% a 22,9 euro mentre, al contrario, le azioni di EssilorLuxottica, a 116,55 euro hanno subito un rosso dell'1,44%.





