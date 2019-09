Esselunga, Kahale: nel 2019 ricavi in crescita sopra 7,9 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esselunga continua a crescere e aumenta il suo fatturato. «Abbiamo un piano industriale solido e con scelte chiare.Il contesto esterno è sempre più competitivo, ma noi ci dimostriamo resilienti. Il primo semestre si è concluso con vendite in crescita del 2,9% meglio del +2,1% dell'anno scorso e dell'1,5% del mercato. Credo chiuderemo con una crescita superiore a quella dell'anno scorso. Stime sull'anno non ne diamo ma prevediamo di sicuro un anno migliore del precedente, quando il fatturato era arrivato a 7,91 miliardi. L'ecommerce dovrebbe confermare la crescita dell'anno scorso, attorno al 30%», ha spiegato Sami Kahale amministratore delegato della società italiana, operante nella grande distribuzione organizzata, durante la presentazione della prima campagna istituzionale del gruppo.Nel corso dell'evento ha escluso la possibilità di nuove aperture nelle regioni più a sud di Roma e all'estero, ma non ha voluto rispondere alle domande su una possibile apertura del capitale della società o su una Ipo. «Il nostro è un modello imperniato sulla centralizzazione della produzione e della logistica. Abbiamo tante opportunità di svilupparci nelle aree in cui siamo già presenti prima di aprire nuovi fronti: abbiamo 158 negozi e i nostri concorrenti viaggiano su 2-3 mila», ha spiegato il manager. Kahale ha confermato, inoltre, le nuove apertura di Brescia, Varese, Mantova e Genova.