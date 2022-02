Energia solare, Otovo raccoglie 30 milioni per espandersi in nuovi mercati

Otovo, piattaforma fondata nel 2016 in Norvegia per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a uso residenziale in Europa, si è assicurata una raccolta fondi di 30 milioni di euro per accelerare l'ingresso in sei nuovi mercati entro i prossimi 12 mesi e rafforzare il proprio posizionamento a livello continentale. Attualmente Otovo, quotata all'Euronext Growth Exchange di Oslo, con una capitalizzazione di mercato di circa 200 milioni di euro, è presente in sette nazioni: Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Spagna e Svezia. La raccolta fondi, si legge in una nota, ha riscontrato interesse da parte degli investitori esistenti, a cominciare da Axel Johnson, investitore di riferimento nel solare tra i paesi nordici.

Otovo punta ad allargare il raggio d’azione in nuovi mercati, promuovendo l’utilizzo dell’energia solare in ambito domestico, sulla scorta dei prezzi elevati dell'energia prodotta da fonti fossili e di normative favorevoli nei confronti dello sviluppo di quelle rinnovabili, puntando su un modello di business scalabile e dalla forte impronta digitale.

La società prevede di rivolgersi a un mercato in cui circa 2 milioni di persone passeranno all’energia solare ogni anno entro il 2024. Ciò implica un giro d’affari potenziale nel settore intorno ai 20 miliardi di euro.

“Siamo sempre più fiduciosi nella nostra capacità di lanciarci in nuovi mercati. In 12 mesi abbiamo avviato le attività in Polonia, Italia e Germania. Adesso siamo presenti in sette nazioni e abbiamo altri sei-otto mercati interessanti nel mirino per il prossimo anno, anno e mezzo, a cominciare da Regno Unito, Portogallo e Austria, in cui contiamo di diventare presto operativi”, dichiara Andreas Thorsheim, amministratore delegato di Otovo.

“I nostri concorrenti sono in genere società che operano in un solo mercato. Siamo probabilmente l'operatore in più rapida crescita e miriamo a essere i primi ad avere una presenza continentale e paneuropea completa. L'idea è che i nuovi mercati ci consentiranno di crescere ancora più velocemente, ottenere maggiori vantaggi in termini di volume, dar vita a partnership strategiche, ridurre il costo del capitale per la nostra attività di abbonamento e concludere accordi interessanti per le attrezzature degli impianti”, aggiunge Thorsheim.

Per quanto riguarda la raccolta fondi, Axel Johnson (principale investitore nel solare nei paesi nordici e maggiore azionista di Otovo, con una partecipazione del 20,06%), Obos (3,49%) e Nysnø Klimainvesteringer (fondo di investimento per il clima norvegese, con una proprietà del 7,39%) hanno sottoscritto la propria quota proporzionale.

Per i proprietari di case, Otovo è un modo semplice per dotarsi di pannelli solari sul proprio tetto e per le imprese che si occupano dell’installazione degli impianti, rappresenta un partner per ampliare il proprio portafoglio ordini. Otovo collabora con più di 500 installatori locali, utilizza una tecnologia proprietaria per analizzare il potenziale di qualsiasi casa e individua il miglior prezzo e installatore per i clienti sulla base di un processo di offerta automatica tra gli operatori disponibili. L’azienda vanta più di 12.000 clienti e prevede di aggiungerne 10.000 nel 2022.