Pannelli solari, la startup norvegese Otovo punta sul mercato italiano

In due minuti è possibile prenotare i pannelli solari per la propria abitazione e trovare l’installatore per effettuare i lavori, al miglior prezzo sul mercato. Basta inserire il proprio indirizzo di casa sul sito www.otovo.it, fornendo semplici indicazioni come numero di piani dell’edificio, inclinazione del tetto e tipologia di rivestimento. Una volta fatta quest’operazione, si ottiene una prima valutazione di prezzo e si può procedere con la richiesta di un preventivo personalizzato. Otovo, società fondata a Oslo nel 2016 e presente in Polonia, Svezia, Francia e Spagna, provvede a prepararlo e a consegnarlo in 24 ore, trovando l’offerta commerciale più conveniente e l’artigiano che può effettuare la messa in opera.

Il cliente può inoltre scegliere l’acquisto dei pannelli solari oppure l’affitto. Quest’ultima formula (già attiva in tutta Europa, sarà resa disponibile in Italia nel corso del 2021) rappresenta una grande opportunità per il settore, poiché - si legge in una nota - consente di ottenere i benefici dell’energia green da subito e distribuire nel tempo l’investimento. In entrambi i casi, Otovo offre una garanzia di 5 anni sull’installazione, rispetto ai soli 2 anni previsti dalla normativa vigente. In particolare, nel caso di affitto dell’impianto, questi è garantito per tutta la durata del contratto. E c’è anche la possibilità di comprare, oltre all’impianto fotovoltaico, le batterie per stoccare l’energia prodotta dai pannelli solari che non viene immediatamente consumata. Si tratta di una formula che Otovo propone in anteprima per l’Italia, dove l’azienda norvegese punta a diventare un player di riferimento nel settore fotovoltaico.

Il mercato residenziale italiano è tra i più attrattivi in Europa per lo sviluppo dell’energia solare, con un giro d’affari annuale previsto di 1,2 miliardi di euro entro il 2025.

Otovo punta a raggiungere una quota di mercato del 10% nel prossimo triennio e un fatturato di 100 milioni di euro. Un obiettivo che tiene conto delle prospettive incoraggianti sociali e fiscali del Belpaese. Secondo quanto emerge dal 18° rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, il 78% degli italiani ritiene infatti che le fonti rinnovabili siano il futuro dell’energia. Inoltre, la legislazione prevede una detrazione del 50% sui costi d’installazione di un impianto solare domestico.

L’Italia rappresenta quindi una nuova tappa nel processo di crescita internazionale della società. In soli tre anni di attività, Otovo è diventata leader del mercato norvegese assicurandosi una quota del 60% nella vendita di pannelli solari per le abitazioni private. In seguito, ha costruito un solido posizionamento in Svezia, Francia, Polonia, Spagna.

“Otovo propone un modello di business dirompente per il settore fotovoltaico - afferma Fabio Stefanini, general manager di Otovo Italia -. Offre un marketplace digitale che permette d’individuare il miglior rapporto qualità/prezzo nell'installazione di pannelli solari residenziali. Crediamo che la tecnologia possa aiutare le persone a scegliere la propria offerta energetica su misura e contribuire a rendere la società sempre più sostenibile. L’Italia rappresenta un mercato ad alto potenziale, siamo quindi fiduciosi di conquistare un ruolo primario”.

