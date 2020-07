Energia, Europa e SNAM accelerano sull'idrogeno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'idrogeno "ma una fonte energetica pulita pronta a entrare nella vita quotidiana dei cittadini europei". Lo ha detto a La Repubblica l'Amministratore Delegato di SNAMche oggi prenderà parte al lancio della nuova Strategia europea per l'idrogeno elaborata dalla Commissione UE.avrà un ruolo centrale nell'Alleanza per l'idrogeno, la partnership che metterà insiemeper accelerare lo sbarco sul mercato, ritenuto indispensabile per raggiungere gli obiettivi del"Le infrastrutture italiane si stanno preparando. Ad esempio noi di SNAM al momento - afferma - siamo stati in grado di trasportare ilinsieme al metano a Contursi (in provincia di Salerno, ndr). Stiamo riflettendo su come arrivare alobiettivo del 2050. Non solo ci faremo trovare pronti, ma siamo già al lavoro suE aggiunge: "Abbiamo appena firmato un accordo diloro fanno locomotive, noi infrastrutture per approvvigionamento e trasporto dell'H2. Pensiamo di poter lanciare il primoe di presentarci sul mercato nelQuanto al trasporto su gomma "stiamo lavorando con diversi soggetti che producono camionI primi camion possono essere pronti nelStiamo poi facendo valutazioni, anche normative, per sperimentare su imbarcazioni, come i vaporetti di Venezia, a gas e idrogeno", conclude Alverà.