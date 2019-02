Energia, Arera: Aumentano i clienti del Mercato libero

(Teleborsa) -

Aumentano i clienti che passano al mercato libero per l'energia elettrica. Nel settore delle Pmi sono 4,3 milioni le utenze a fine 2018, pari al 58%, mentre le famiglie che hanno abbracciato questa scelta sono 13,5 milioni, pari al 46%, con picchi superiori al 50% in Piemonte, Umbria ed Emilia Romagna.



Visto l'aumento della richiesta, che si incrementa a livello esponenziale di anno in anno, cresce con essa anche il numero di società di vendita di energia elettrica attive, giunte a quota 554 unità, rispetto alle 507 del 2017, con 290 società che operano come meri rivenditori.

A rendere noto il trend positivo è Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ha anticipato i primi risultati del suo report "Monitoraggio dei mercati retail 2018", durante il convegno da questa organizzato a Milano dal titolo " Monitoraggio retail: uno Strumento per l'evoluzione del mercato".



Nel corso della mattinata, inoltre, sono state illustrate le potenzialità del nuovo metodo di monitoraggio, sottoposto a breve a una consultazione pubblica. Il sistema consentirà di comprendere con maggiore efficacia lo sviluppo delle dinamiche concorrenziali e il livello di apertura dei mercati di energia elettrica e gas, nonché il livello di consapevolezza dei clienti.







