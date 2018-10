Enel firma accordo con i sindacati: 500 assunzioni nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enel firma l'accordo con i sindacati, obiettivo 500 assunzioni nel 2019. L'intesa, inoltre, include: 1400 nuovi inserimenti, stabilizzazione del 50% dei somministrati, più di 400 da inizio anno, 69 ulteriori inserimenti alternanza suola-lavoro, 243 ricollocati e 150 da ricollocare. Nello specifico, indica la Flaei-Cisl, l'accordo prevede per la contrattazione di secondo livello l'avvio del confronto entro il prossimo mese di novembre a partire da una ricognizione degli accordi e dei trattamenti esistenti definendo e una progressiva rivalutazione e rinnovo delle parti economiche. Sul fronte della digitalizzazione, invece, Enel si impegna a definire un nuovo patto volto a sviluppare la bilateralità dei rapporti in una dimensione partecipativa, al fine di governare e gestire insieme i processi di cambiamento assicurando un'adeguata formazione, nuovi percorsi occupazionali e una piena occupabilità delle risorse interne.«Un primo positivo passo per le garanzie occupazionali e lo sviluppo dell'impresa, nonchè di presidio del territorio dalle aree in concessione» sottolinea la segreteria nazionale della Flaei-Cisl.