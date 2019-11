Enel, amplia i servizi finanziari offerti in Colombia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel in Colombia, attraverso la propria business line di servizi energetici avanzati Enel X e la sua società di distribuzione Enel-Codensa,e in particolare per ampliare l'offerta di carte di credito a disposizione dei clienti residenziali e delle piccole e medie imprese (PMI).L'iniziativa amplierà il portafoglio di servizi offerti attraverso Credito Facil Codensa (CFC), un programma avviato nel 2009 da Enel-Codensa e Colpatria, con l'obiettivo di offrire carte di credito "closed loop", facendo leva sulla capacità di Enel-Codensa di gestire i pagamenti delle carte di credito attraverso le bollette."Questa partnership rappresenta undelle carte di credito e nella fornitura di servizi finanziari, facendo leva sulle competenze del nostro partner, Scotiabank Colpatria, e il know-how acquisito da Enel-Codensa negli anni grazie alla positiva esperienza di CFC" - ha commentato. "Questa iniziativa testimonia l'impegno di Enel X a offrire servizi nuovi e innovativi, adattati in base alle differenti esigenze dei suoi clienti, con soluzioni che vanno oltre il tradizionale modello di energia come commodity, realizzate secondo un approccio che pone al centro il cliente"."Per Scotiabank Colpatria,, fornendo loro un servizio efficiente e di qualità. Siamo certi che con Enel rafforzeremo la nostra offerta a beneficio dei clienti colombiani", ha affermato