Elon Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari, l'annuncio dopo la chiusura di Wall Street

Elon Musk chiude l'accordo di acquisto con Twitter. Dopo il primo «no» e l'accelerazione nelle trattative nei giorni scorsi, il Ceo di Tesla avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Un accordo da 44 miliardi di dollari è quanto vale l'intesa raggiunta per l'acquisto. Accordo che sarà annunciato dopo la chiusura di Wall Street. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. L'indiscrezione mette le ali ai titoli Twitter in borsa, dove arrivano a guadagnare il 6,10%.

APPROFONDIMENTI IL CASO Perché Elon Musk vuole comprare Twitter? FINANZA I dubbi di Wall Street LA RESISTENZA Elon Musk, Starlink e quegli eroi delle retrovie in Ucraina PERSONE Foto

Il consiglio di amministrazione sembrava inizialmente orientato a bocciare la proposta di Musk ma negli ultimi giorni la sua posizione si sarebbe ammorbidita in seguito ai dettagli diffusi dal patron di Tesla sulle modalità di finanziamento dell'operazione.

Le cifre dell'accordo

Musk, secondo indiscrezioni, ha incontrato privatamente alcuni azionisti di Twitter venerdì scorso per spiegare loro la bontà della sua proposta e mettere in evidenza come il management di Twitter non è in grado da solo di spingere i prezzi delle azioni al livello della sua offerta, ovvero 54,20 dollari.

Twitter is nearing a deal to sell itself to Elon Musk, two people with knowledge of the situation said. https://t.co/sjenMP1Z67 — The New York Times (@nytimes) April 25, 2022

L'accordo

le due parti stanno limando i dettagli dell'intesa, inclusa la tabella di marcia per la finalizzazione dell'accordo e le spese e le commissioni nel caso in cui l'operazione dovesse alla fine naufragare. Con l'acquisizione di Twitter l'uomo più ricco del mondo mette le mani su uno dei social più influenti promettendo di farne la piattaforma della libertà di parola per eccellenza. Una piattaforma in cui molti repubblicani sperano di poter ritrovare presto Donald Trump, cacciato da Twitter dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio, e di poter contare su un nuovo alleato nella battaglia culturale lanciata in più Stati, e in particolare in Florida sotto la guida dell'aspirante alla Casa Bianca il governatore Ron DeSantis. Intanto della possibile acquisizione a pagare le conseguenze è proprio il social dell'ex presidente americano: Truth, con il suo pubblico limitato e alle prese con una fuga di manager, affonda a Wall Street. Il controllo di Twitter da parte di Musk, che si auto-definisce «assolutista della libertà di parola», agita molti osservatori. C'è chi teme che con il patron di Tesla al comando Twitter possa diventare una 'arena di odiò. Altri sono convinti che la sua crociata "anti-censura" non risolverà i problemi che flagellano il social da anni. Musk non ha ancora chiarito nel dettaglio cosa farà con Twitter. Al di là di voler procedere al delisting della società, il patron di Tesla non ha svelato le sue mosse limitandosi a dire che Twitter ha bisogno di essere «trasformata» e che dovrebbe basarsi su un algoritmo open-source.

La leadership

A quale tipo di leadership intende ispirarsi non è chiaro, anche se negli ultimi tweet sembra lasciar trapelare che il suo modello non sarà Bill Gates. Il fondatore di Microsoft è infatti di recente finito nel mirino di Musk che lo ha preso in giro per aver scommesso contro Tesla dipingendosi allo stesso tempo paladino della lotta al cambiamento climatico. Si interrogano sull'impatto che Musk avrà sulla società anche i dipendenti di Twitter preoccupati dalla volontà del miliardario-visionario di voler smantellare le politiche di moderazione dei contenuti e, soprattutto, di voler procedere con il delisting della società di fatto sottraendola ai riflettori pubblici e lasciando a Musk mano libera su come procedere. Mentre il consiglio di amministrazione è al lavoro per definire i dettagli dell'offerta, i dipendenti non nascondono la loro frustrazione nelle chat private e lamentano il silenzio dei vertici che li hanno lasciati all'oscuro. Nonostante le molte perplessità Musk è riuscito a convincere diversi azionisti della bontà della sua offerta da 54,20 dollari per azione, un livello - ha spiegato nel corso di una girandola di incontri - che il management di Twitter da solo non riuscirà mai a raggiungere. Con parte degli investitori dalla sua parte e soprattutto una maggiore chiarezza sui finanziamenti per l'operazione - ha raccolto 46,5 miliardi di dollari di impegni per la transazione - Musk ha ammorbidito la posizione del consiglio di amministrazione, inizialmente contrario all'acquisizione tanto da approvare una poison pill anti-scalata. I ripetuti contatti degli ultimi giorni con i componenti del cda avrebbero poi rimosso gli ultimi ostacoli spianando la strada all'intesa, ormai a portata di mano e con la quale Musk diventa un 'barone dei social' pronto a rivoluzionare il settore così come ha fatto con l'industria automobilistica.