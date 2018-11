(Teleborsa) - Le elezioni di midterm negli Stati Uniti fanno tornare alla ribalta il tema delle interferenze politiche sui social network. Facebook ha annunciato di aver bloccato 30 account della sua piattaforma e 85 su Instagram in quanto sospettati di essere coinvolti in un piano coordinato per interferire sul voto di metà mandato negli Usa.



Secondo la società di Mark Zuckerberg tali attività potrebbero essere legate a entità straniere.(ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA