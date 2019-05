Borse, i sovranisti non sfondano: listini europei positivi. Sale lo spread

Le elezioni europee sanciscono il mancato sfondamento del fronte sovranista euroscettico e la tenuta dei partiti europeisti e i mercati tirano un sospiro di sollievo. Il trionfo leghista in Italia fa però salire ancora lo spread.



Una situazione che si riflette sull'andamento dei mercati finanziari: le piazze europee oggi sono tutte in rialzo con Francoforte che guadagna lo 0,63% e Parigi lo 0,42% e Madrid (+0,82%), mentre Londra oggi è chiusa per festività. Milano invece frena nel finale.



Il differenziale tra Btp e Bund sale a 276 base con un tasso di rendimento sul decennale italiano del 2,61%.



A pesare anche l'ipotesi dell'agenzia Bloomberg di una maximulta Ue sul debito itaiano del 2018.



Stabile infine l'euro, scambiato a cavallo della soglia degli 1,12 dollari. Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA