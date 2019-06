Edison, Nicola Monti nuovo Amministratore Delegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cambio della guardia in casa Edison. Il Consiglio di Amministrazione della società, riunitosi in data odierna e preso atto delle dimissioni rassegnate da Sylvie Jéhanno,Sempre nella stessa seduta si è inoltre deliberato che, in conseguenza della decisione di Jean Bernard Lévy e di Marc Benayoun di rinunciare alla carica, rispettivamente, di Presidente e di amministratore delegato, mantenendo la disponibilità a rimanere amministratori, ha assegnato la carica, in attivo dal 1 luglio 2019, a Nicola Monti come Amministratore DelegatoNicola Monti, come responsabile dello sviluppo internazionale,e nel 2007 passa alla Divisione Exploration & Production (E&P). Due anni dopo assume le responsabilità delle operazioni in Nord Africa e Medio Oriente. Nel 2012 diviene poi responsabile della Divisione E&P ed entra nel Comitato Esecutivo di Edison. Nel 2017 assume anche la carica di Vicepresidente Esecutivo della Divisione Asset Energia Elettrica e Ingegneria di Edison.Nicola Monti, in quanto cooptato dal consiglio di amministrazione, resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, come previsto dalla legge. Lo stesso ha dichiarato di non possedere azioni Edison.Il CdA sempre in questa seduta, ha inoltre approvatoche porterà Edison a diventare il secondo operatore eolico in Italia, consolidando 975 MW di capacità, e pone le basi per uno sviluppo significativo nel fotovoltaico,Nel dettaglio questa prevede l'acquisizione da parte di Edison da EDF Renouvelables di 265 MW di capacità eolica e 77 MW di potenza fotovoltaica.