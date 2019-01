Adulto tra i 35 e i 44 anni di età, più uomini che donne: eccolo il più assiduo consumatore di merci e servizi proposti attraverso le piattaforme online. Smartphone, auricolari, sneakers, frigoriferi, televisori e scarpe da corsa: questi i prodotti più acquistati, secondo quanto rivela Idealo, azienda di comparazione prezzi leader in Europa fondata a Berlino nel 2000.

La maggior parte dei consumatori digitali interessati ad acquistare online nel 2018 è stata sotto i 44 anni di età (59,2%). Gli adulti tra i 35 e i 44 anni rappresentano la fetta più consistente (27,3%), seguiti dai giovani 25-34 (22,2%). Ma anche la fascia di età 45-54 si fa spesso tentare dagli acquisti online (20,9%).

Gli uomini hanno effettuato il 59,6% delle ricerche contro il 40,4% delle donne.

Secondo Idealo nel 2019 tra i prodotti che continueranno ad attirare l’interesse degli e-consumer italiani, ci saranno ancora gli smartphone (anche se l’interesse nei confronti di questi device è leggermente diminuito). Oltre ai modelli di questa categoria, continueranno a crescere anche i prodotti legati al settore dell’elettronica di consumo – come cuffie, casse/speaker e smartwatch – e quelli legati all’abbigliamento, come sneakers e scarpe da corsa o da allenamento, che sono già state oggetto di grande attenzione nel 2018.

