Il mercato online delle auto non si ferma mai, nemmeno ad agosto

I rivenditori di automobili hanno adottato nuove tecnologie per migliorare l'esperienza di acquisto e renderla più flessibile, veloce, comoda e appagante. Stellantis, il quarto gruppo automobilistico a livello mondiale nato nel 2021 dalla fusione di FCA Group e PSA Group, ha deciso di lanciare l'Operazione Agosto grazie al lavoro dei propri E-Sellers, una nuova figura di consulenza diretta dedicata a chi vuole acquistare un'auto sia online sia offline.



I brand del Gruppo coinvolti in questa operazione sono Fiat, Peugeot, Citroen, Jeep, Abarth, Opel, Alfa Romeo, Lancia e DS.



La customer experience al primo posto

Il cliente prima di tutto: le esigenze e le necessità degli utenti sono da sempre al centro dell'attenzione del gruppo, che continua a investire per migliorare e potenziare i canali di contatto diretto attraverso il web e per via telefonica. In quest'ottica è fondamentale l'apporto degli E-Sellers, i consulenti online di Stellantis dedicati alla vendita e che accompagnano il cliente passo dopo passo nel processo di acquisto. La sinergia tra i canali digitali è supportata da una struttura di esperti sempre a disposizione, che garantiscono consulenza immediata e rendono il servizio più efficiente e fluido. Per assicurare la massima flessibilità, inoltre, gli operatori saranno a disposizione per tutto il mese di agosto.



L'innovativa figura dell'E-Seller

L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza d'acquisto di un'automobile. Velocità, Fluidità e Soddisfazione sono le parole chiave di questo processo. Il gruppo, con investimenti mirati, punta ad abbattere il muro di divisione tra il mercato online e quello offline, in modo da creare una sinergia utile a seguire il cliente in ogni fase dell'acquisto: dalla scelta alla configurazione, alla modalità di pagamento fino all'ordine. Attraverso anche la semplificazione dei siti dei marchi commercializzati, Stellantis vuole assicurare un contatto diretto tra il cliente e l'operatore per una consulenza che sia immediata e facilmente accessibile L'E-Seller è chiamato ad accompagnare il cliente, mettendo in campo la propria esperienza e le proprie competenze per valutare al meglio ogni esigenza e necessità.



Il percorso parte con l’utente che può già avere una propria idea chiara, oppure farsi consigliare dai consulenti di vendita in ogni fase decisionale: dalla scelta del brand e del modello, al supporto nell'ambito dei pagamenti e dei finanziamenti, passando per la presentazione di un preventivo che vada incontro alle richieste e alle possibilità del cliente. Il valore aggiunto del servizio è proprio il contatto diretto e costante con l'E-Seller, che può essere effettuato attraverso numeri di telefono dedicati oppure online (email o chat). Gli operatori sono disponibili per consulenze e consigli e fino al termine processo d'acquisto, ossia la condivisione dell'offerta d'acquisto e del finanziamento e l'inserimento dell'ordine.



Servizi sinergici per superare il concetto di offline e online

L'obiettivo di avvicinare il cliente al mondo dell'acquisto online è garantito dagli E-Seller che propongono agli utenti dei canali un contatto diretto e non vincolante, guidandolo attraverso un’esperienza innovativa e immersiva nella scelta del prodotto finale.



"I nostri clienti, dove vedono rappresentato uno dei marchi del gruppo, che sia un concessionario fisico o uno store virtuale, verranno sempre serviti con cura e professionalità dai nostri consulenti" ha commentato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia.



Per garantire il miglior servizio e la massima flessibilità, il team di E-Sellers è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10.00 alle 18.00, anche ad agosto.

Per ulteriori informazioni di seguito potete trovare i numeri di telefono dedicati al servizio clienti per ciascun brand del gruppo:



Fiat 02.44412064

Abarth 02.44412065

Jeep 02.44412066

Alfa Romeo 02.44412067

Lancia 02.44412115

Peugeot 02.44412661

Citroen 02.44412662

DS 02.44412663

Opel 02.44412664