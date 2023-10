Duferco inaugura nuovo laminatoio green: funzionerà solo con rinnovabili

Inaugurato stamattina lo Smart Beam Manufacturing, il nuovo laminatoio green di Duferco Travi e Profilati che consentira la verticalizzazione della produzione nel sito di San Zeno Naviglio a Brescia. Il nuovo laminatoio funzionera completamente a energia rinnovabile grazie a Ppa pluriennalo (Power Purchase Agreement) sottoscritti dall’azienda con produttori italiani di energia eolica e solare. I Ppa permetteranno di alimentare l’intero sito di San Zeno Naviglio per circa 60 milioni di Kwh, con un conseguente risparmio di Co2, indiretta di 28mila tonnellate all’anno. Un impianto fotovoltaico garantira una produzione di energia rinnovabile pari a circa 9,8 milioni di Kwh/anno evitando l’emissione in atmosfera di circa 4.400 tonnellate all’anno di Co2.

Il nuovo impianto integra il nuovo flusso produttivo, analizzando e ottimizzando l’intero processo di produzione; definisce e implementa sistemi di sicurezza interconnessi con i sistemi di automazione delle macchine; ottimizza il processo produttivo e le risorse necessarie, migliorando le rese di produzione con l’utilizzo si sistemi avanzati a supporto degli operatori. La struttura riduce gli scarti di prodotto per materiale non conforme, con l’utilizzo di sistemi sofisticati di rilevazione dei difetti che intercettano il problema in modo automatico, diminuendo i tempi di intervento per la risoluzione del problema. Inoltre amplia la gamma prodotti per nuove applicazioni a maggior valore aggiunto. Infine il nuovo impianto Sbm riduce tempi e costi di produzione incrementando la competitivita del processo produttivo.

Il laminatoio ha una capacita produttiva potenziale di 700mila tonnellate l’anno. L’automazione di livello 2 e supportata da avanzati sistemi di intelligenza artificiale per la gestione e ottimizzazione dell’intero flusso produttivo, sviluppati all’interno del gruppo Duferco grazie a un lavoro cross-funzionale che ha riunito le conoscenze di processo a quelle di reparti ad alta vocazione tecnologica e digitale. Il laminatoio e stato realizzato da Sms Group, gruppo tedesco al quale Duferto Tp ha affidato la progettazione e la realizzazione delle macchine di processo. Il forno di riscaldo e alimentato a gas ed e predisposto per l’utilizzo di idrogeno. Le attivita di costruzione edile, meccanica ed elettrica e di tutti gli impianti ausiliari sono state coordinate da personale di Duferco Tp e Duferco Engineering.

Urso: Duferco rafforza leadership della siderurgia green

«Sono grato a nome del sistema Italia al presidente Gozzi e a Duferco, per aver realizzato un impianto che rafforza la leadership della siderurgia green, tra economica circolare e uso delle rinnovabili.

Bonomi: incentivare investimenti italiani

«L’investimento di Duferco e la dimostrazione di come l’industria italiana crede nel futuro e nella sostenibilita. Vorrei dire al governo che e utile sostenere e incentivare gli investimenti delle societa estere, ma e altrettanto importante sostenere gli investimenti degli imprenditori italiani». Cosi Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, all’inaugurazione dello Smart Beam Manufacturing, il nuovo laminatoio green di Duferco Travi e Profilati che consentira la verticalizzazione della produzione nel sito di San Zeno Naviglio a Brescia.

Fontana: centralità Lombardia su acciaio

«Un importante investimento che consente al territorio bresciano e a tutta la Lombardia di essere sempre piu un centro di riferimento internazionale nel settore dell’acciaio e contribuire all’indipendenza nazionale da stati terzi nella produzione dei manufatti in metallo». Cosi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di apertura del nuovo laminatoio Sdm del gruppo Duferco, a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. « Duferco - ha aggiunto il governatore - ha saputo guardare al futuro del territorio, dotandosi di una struttura innovativa, a basso impatto ambientale e dove la specializzazione dei dipendenti si integra alla perfezione con l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. Sara da esempio per tutto il settore e fara da traino per gli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilita».