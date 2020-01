Occupazione femminile e crescita del Pil, martedì un incontro con la ministra Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occupazione femminile in Italia e ruolo delle donne quale risorsa contro la crisi economica. Se ne parlerà al dibattito "Più Donne più Pil" organizzato da #InclusioneDonna in collaborazione con il Centro Studi Americani di Roma martedì 14 gennaio alle 17.00 in via Michelangelo Caetani, 32.Gli ultimi dati Istat registrano su base annua che l'occupazione risulta in crescita (+1,2%, pari a +285mila unità). In particolare aumenta il numero delle donne nel modo del lavoro (delle 285mila unità 171 mila sono donne). L’Italia tuttavia resta uno dei paesi europei con i livelli più bassi di occupazione femminile. A certificarlo sono gli ultimi dati Eurostat 2019 dove risulta che rispetto a una media Ue di 66,5 occupate ogni 100 donne tra 20 e 64 anni, l’Italia si trova al penultimo posto con il 52,5%.«L’iniziativa ha come obiettivo di fare il punto sull’occupazione femminile e cercare di rappresentare e quantificare il potenziale di un Paese che, nell’ottica di una crescita economica e sociale, abbia altresì cura della crescita quantitativa e qualitativa del ruolo delle donne all’interno del sistema», sottolinea Carolina Gianardi una delle fondatrici di #InclusioneDonna, alleanza nata nel 2018 che oggi riunisce 57 associazioni in Italia e che promuove la parità di genere nel mondo del lavoro e della rappresentanza.E' previsto un keynote speech della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Interverranno poi Marta Dassù, Senior Advisor for European Affairs, The Aspen Institute e Vice Presidente Centro Studi Americani con l’introduzione di Sila Mochi, ispiratrice e trait d'Union di Inclusione Donna. Previsti anche gli interventi di Linda Laura Sabbadini, direttore Centrale Istat, Andrea Montanino presidente del Fondo Italiano di Investimento e Chief Economist gruppo Cassa depositi e prestiti. Modererà l’incontro Carlotta Ventura, direttore del Centro Studi Americani.