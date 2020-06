Dl Semplificazioni, dalla PA digitale alle opere: ecco le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arriva la bozza del, un corpus dicon tematiche che riguardano pubblica amministrazione, contratti pubblici ed edilizia e green economy. Tra le novità anche una revisione della responsabilità erariale e dell'abuso d'ufficio.Sul fronte della PA arriva iltramite Spid, carta di identità elettronica e AppIO su cellulare.: nella bozza del Dl è previsto l'obbligo per le Pa di "sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l'accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking)''.con ''regole omogenee per tutte le PA, per gli acquisti ICT, per lo sviluppo dei sistemi e per la progettazione e realizzazione dei servizi digitali ai cittadini, con regole per la formazione tecnologica dei pubblici dipendenti ed esperti che affianchino i progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni.rafforzati per tutte le comunicazioni con la pubblica amministrazione e nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la PA.per risolvere il problema dei ritardi e garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria.La bozza prevede un "un meccanismo semplificato per il rilascio delle, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione Ue". Sempre in materia di green economy sono in arrivo "disposizioni diin materia di interventi suile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi".In materia di contratti pubblici leiguardano le procedure perdurante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e a quelli sopra soglia e di rilevanza nazionale. Per i contratti sotto soglia viene introdotta una norma transitoria che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici:per lavori, servizi e forniture di importo inferiore aPer i contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale, la norma disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021.Per quanto concerne le semplificazioni in materia ambientale la bozza introducecui tempi, attualmente, possono arrivare anche a 10 anni.Prevista la creazione di unvolto a evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell'opera. Il Fondo – secondo quanto si apprende dalla bozza – sarà diretto alle stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell'opera.