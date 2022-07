Francesco Milleri presidente di Delfin, Romolo Bardin amministratore delegato

Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, è il nuovo presidente del Delfin «sulla base delle indicazioni del fondatore Leonardo Del Vecchio». Come indicato in una nota, il cda di Delfin «ha preso atto dell'entrata in carica di Francesco Milleri quale nuovo amministratore della società, in sostituzione del Cav. Leonardo Del Vecchio, in attuazione delle disposizioni statutarie». Romolo Bardin mantiene le deleghe operative della società, nel suo ruolo di amministratore delegato.

La nomina di Milleri arriva dopo l'apertura delle disposizioni testamentarie del fondatore Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso 27 giugno. In base alle disposizioni, comunicate nel fine settimana, il capitale di Delfin risulta ripartito tra i seguenti soci, ciascuno titolare del 12,5%: Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio, Clemente Del Vecchio e Rocco Basilico.