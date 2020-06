De Matteis Agroalimentare, ricavi in crescita trainati dall’apertura della filiale negli Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Matteis Agroalimentare, azienda irpina fra i primi dieci produttori di pasta secca al mondo, conferma la chiusura positiva del 2019, con un fatturato di 155 milioni di euro e con un incremento dei ricavi del 30% rispetto all’anno precedente. Anche il primo quadrimestre del 2020 ha fatto registrare un’ulteriore incremento delle vendite del 15% sulle vendite, con ricavi a 56 milioni di euro (+30% per la marca di pasta Armando).La crescita nelle vendite è stata trainata dall’avvio a regime della filiale commerciale aperta nel gennaio 2019 negli Stati Uniti, dove l’azienda si consolida come uno dei primi esportatori di pasta Made in Italy, con una quota dell’11% delle esportazioni dell’intero settore nel Paese. Oltre agli Usa, De Matteis Agroalimentare esporta oggi in oltre 40 Paesi e la quota di export ha superato l’80% dei ricavi dell’azienda, (registrando una crescita del +15% nel 2019 vs 2018).«Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra azienda all’estero come in Italia, perché dimostra una volta di più quanto sia apprezzata l’eccellenza della nostra produzione agroalimentare – afferma Marco De Matteis, amministratore delegato del gruppo –. Ogni nostro sforzo in questi anni è stato indirizzato a innalzare la qualità e l’efficienza di ciò che facciamo in un’ottica di crescita continua e rispetto e adesione ai principi della sostenibilità. L’impegno profuso dall’azienda nella creazione della comunità di agricoltori della Filiera Armando ha dato i suoi frutti: a 10 anni dalla nascita, la Filiera conta oltre 1.500 aziende agricole che producono secondo un rigido e sostenibile disciplinare volto al raggiungimento della migliore qualità di grano italiano, prodotta nel rispetto dell’ambiente e della migliore tradizione agricola».Nel biennio 2018-2019 l’azienda ha portato a compimento un imponente piano di ampliamento del proprio stabilimento di Flumeri, in provincia di Avellino, con un investimento di 16 milioni di euro a supporto dell’incremento della capacità produttiva (+ 30%) e del totale riammodernamento del fine linea per il confezionamento. In particolare, a febbraio 2020 è stata inaugurata la nuova linea produttiva con tecnologia PastaSense sviluppata con il Gruppo svizzero Bühler.