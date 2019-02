Crolla export ortofrutta nel 2018 (-12%), minimo del decennio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Made in Italy sono crollate delvalori minimi dell'ultimo decennio sotto i 4 miliardi di chili. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti in vista del Fruit Logistica di Berlino la principale fiera internazionale di settore in Europa. Ma il 2018 ha segnato il record dei consumi interni di frutta e verdura degli ultimi venti anni, con quasi 9 miliardi di chili nel carrello, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente, legato alla svolta salutistica.- Tra la fruttail dato peggiore è quello dellenel 2018 rispetto all'anno precedente ma va male anche ai kiwi che perde il 16% mentre l'uva limita i danni a un -3%. Pessimo il risultato delleche incassano un decremento del 30% netto. Tra glicon le quantità esportate in diminuzione del 33%, mentre i- Una situazione profondamente diversa di quella che si verifica a livello nazionale dove ilha fatto segnare il record dei consumi di frutta e verdura degli ultimi venti anni,