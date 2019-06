Cosaporto.it pronto a sbarcare a Londra: al via un nuovo fundraising

L'obiettivo è ora conquistare le migliori piazze all'estero. Cosaporto.it, il primo servizio di "Quality Delivery" d'Italia, ha appena aperto un nuovo fundiraising che porterà dritto allo sbarco a Londra. Nata a Roma da un'idea di Stefano Manili, manager con un passato nella consulenza strategica in una multinazionale americana, la startup offre un servizio di consegna a domicilio a chiunque voglia acquistare o far recapitare un prodotto di qualitá, sia esso una bottiglia di vino o un bouquet di fiori. In pochi click, Cosaporto.it avvicina a una selezione di dolci, gelati, cioccolato e oggetti di design allo stesso prezzo del negozio, con la possibilitá di aggiungere un biglietto d'auguri personalizzato e di creare pacchetti completi attingendo da diversi negozi. La consegna avviene in ogni parte della cittá: a casa, in ufficio o magari in un parco per un pic nic all'aria aperta. Il progetto, che va ben oltre il consueto servizio di delivery per chi non è riuscito a fare la spesa, coinvolge una serie di maestri dell'alta gastronomia come Niko Romito, Cristina Bowerman, Gabriele Bonci, e Alessandro Servida, che propongono le loro creazioni. Cosaporto.it non si rivolge solo al retail ma anche alle aziende, con una ricercata proposta di coffee break e lunch di lavoro, cadeaux e regalistica per le ricorrenze e le feste e non si limita alle consegne in cittá ma propone una serie di prodotti adatti ad essere spediti in tutto il mondo. La startup è in fase di fundraising per un aumento di capitale dedicato a un'ulteriore fase di crescita, soprattutto nei servizi rivolti alle aziende (Cosaporto Corporate) e allo sviluppo dei mercati esteri. Dopo la Capitale, in meno di due anni, Cosaporto.it ha coperto le piazze di Milano e Torino. Ora Manili guarda all'estero, in primis alla Capitale britannica dove sono in corso analisi di mercato con l'obiettivo dell'operativitá nel 2020.

