Coronavirus, Istat-ISS: picco positivi a marzo

(Teleborsa) - Il numero di casi Covid-19 segnalati in Italia è massimo nel mese di marzo con(il picco si raggiunge il 20 marzo quando sono stati segnalati in totale), quindi è iniziato a diminuire.Ad aprile sono stati segnalati, sebbene molti decessi avvenuti nel mese riguardano persone diagnosticate a marzo. Il calo prosegue ancora più marcatamente nel mese di(18.706 casi, mese non completo e dati aggiornati al 25 maggio). E' la fotografia del secondo Rapporto dell'Istituto Nazionale di statistica e dall'Istituto superiore di sanità (ISS) sull'impatto dell'epidemia Covid-19 sulladella popolazione residente, primo quadrimestre 2020.Deicasi Covid-19 diagnosticati entro il 30 aprile, il 53,3% (111.452) è di sesso femminile. La classe mediana di età è di 60-64 anni. Nella fascia di età maggiore di 90 anni, le donne sono quasi l'80%, anche in ragione della netta prevalenza femminile in questo segmento di popolazione. Appena l'1% dei casi segnalati riguarda soggetti di età inferiore aiil 27% riguarda individui nella classe di età 15-49 anni, il 46% nella classe di età 50-79, il 26% individui di età superiore o uguale