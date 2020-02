Coronavirus, Catalfo: tempestiva risposta Governo a emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ad una situazione inedita qual è quella dela. Come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ho immediatamente convocato sindacati e imprese per mettere in campo le prime azioni per fronteggiare le circostanze impreviste che hanno coinvolto lavoratori e aziende dei comuni interessati dalle misure di contenimento". Lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro, elencando tutte ledel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi fino alper tutti i lavoratori che possono accedere a Cig ordinaria, straordinaria e Fis. Questi strumenti - spiega - saranno finanziatInoltre, tali periodi di integrazione salariale non saranno computati ai fini dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente;per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito;i, che avrà una durata di 3 mesi e sarà parametrata sulla base dell'effettivo periodo di sospensione dell'attività;per gli enti di previdenza privata di prevedere interventi eccezionali ed urgenti a favore dei propri iscritti connessi agli ambiti della loro attività professionale.Inoltre,- sia autonomi sia dipendenti - verrà sospeso sempre fino al 30 aprile il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, così come pensato insieme al Ministro Franceschini.Queste sono le misure che abbiamo già messo a punto:, conclude Catalfo.