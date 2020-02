Coronavirus, Borse incerte dopo il tonfo. Milano ancora giù

Ultimo aggiornamento: 11:59

, dopo un debolissimo tentativo di rimbalzo in apertura di giornata. Lecontinuano a tenere in scacco i mercati mondiali, mentre lanel 4° trimestre (dato che potrebbe peggiorare in questo primo trimestre 2020 a causa della propagazione del Covid-19).Sale ancora lo spread, raggiungendo 152 punti base, con un deciso aumento di 7 punti sulla chiusura di ieri, mentre il Btp con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,01%.in rosso Francoforte, che scambia con un -0,43%, tentenna Londra, che cede lo 0,51%, debole Parigi, che registra una flessione dello 0,49%. A Piazza Affari, l'indice guida Ftse Mib è in calo di oltre l'1%.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Nexi, mostrando un incremento dell'1,80%. Denaro su Cnh Industrial, che registra un rialzo dell'1,26%. Resistente A2A, che segna un piccolo aumento dello 0,66%. Fra i peggiori Banco Bpm, che continua la seduta con -3,69%, ma sono ancora in calo le banche. Sensibili perdite per Diasorin, in calo del 2,89%. In apnea Buzzi Unicem, che arretra del 2,58%. Tonfo di Amplifon, che mostra una caduta del 2,06%.Al Top tra le azioni italiane a, Garofalo Health Care (+4,80%), OVS (+3,50%), Tod's (+3,15%) e Banca MPS (+2,26%). dal lato opposto Technogym, che continua la seduta con -3,21%.