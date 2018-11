Conto correntw più caro: in media il costo è salito a 80 euro annui

Per il secondo anno consecutivo, la spesa media per la gestione di un conto corrente è aumentata, attestandosi a 79,4 euro. Ammontava, infatti, a 77,6 euro nel 2016 e 76,5 nel 2015. È quanto emerge dalla consueta indagine condotta dalla Banca d'Italia sul costo dei conti correnti.



Nel 2017 è aumentata anche la spesa di gestione di un conto corrente postale, balzata di 2,1 euro per arrivare a sfiorare in media 50 euro annui, per la precisione 49,8 euro.



"Una pessima notizia, anche se l'aumento temiamo sia sottostimato - questa la prima reazione di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori che ovviamente accoglie il dato con preoccupazione. Un dato negativo specie perché a peggiorare sono i canoni base, che colpiscono soprattutto il cliente medio, che non fa un numero di operazioni elevate". Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA