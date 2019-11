Fabbisogno settore statale mostra avanzo di 2,5 miliardi a ottobre

A ottobre 2019 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 2,5 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al disavanzo di oltre quattro miliardi di ottobre 2018 grazie a «maggiori incassi fiscali dovuti al differimento del termine di scadenza del pagamento delle imposte in autoliquidazione».



Nei primi dieci mesi del 2019 il fabbisogno del settore statale si attesta sui 52,7 miliardi, in lieve diminuzione

rispetto al periodo gennaio-ottobre 2018. Lo comunica il ministero dell'Economia.





