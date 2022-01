Consob, via libera da Cdm a nomina Carlo Comporti

Venerdì 21 Gennaio 2022, 18:00







(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri (Cdm) ha deliberato, su proposta del Presidente Mario Draghi e visti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina di Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) in sostituzione del dimissionario Carmine Di Noia. Lo riferisce Palazzo Chigi nel comunicato diffuso in seguito alla riunione odierna del Cdm.



La procedura per la sostituzione di Di Noia, che assumerà la carica di Direttore della Direzione per gli affari finanziari e delle imprese presso l'OCSE, era iniziata a dicembre 2021.